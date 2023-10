Minister saadab poole Eesti elanikest kriisiõppele

«Soovin valitsusse viia ambitsioonika mõtte, et järgmise nelja aasta jooksul läbiks 40 protsenti Eesti elanikest kriisikoolituse,» rääkis siseminister Lauri Läänemets (SDE) Lõuna-Eesti Postimehele. «Selliseid kursusi me valmistame ette ja minu tahe on, et kõik avaliku sektori töötajad – vahet pole, kas omavalitsustes või riigiasutustes – peaksid need kohustuslikuna läbima.»