Loometalgutel võidutses noorte vaimse tervisele keskenduv idee

«Jah, see teema on isiklik, ma olen sellega välja tulnud,» viitas Kokk idee ajendiks olnud isiklikule kogemusele. Ta lisas, et esmalt tuli talle üllatusena, et idee esitamisega kaasneb ka loometalgutel osalemine: «Kui mulle tehti ettepanek, et tule loometalgutele selle teemaga, siis ma idee esitasin, et «palun, lahendage!», aga siis selgus, et lahendama hakkad sa ikka ise,» ütles Kokk meeskonnaga auhinda vastu võttes.