Serviti piirdus tänavu eurosarja 2. ringiga

«Esimesel poolajal jäime raskustesse. Eksisime lihtsama sööduga ja paar korda jätsime realiseerimata, mida kasutati meie vastu koheselt ära. Vastased realiseerisid oma kiirrünnakuid rohkem ja sellega me hävisime. Palju oli eemaldamisi, kuus minutit vähemuses mängida sellise klassi vastu on keeruline,» rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting. «Teisel poolajal oli korrektiiv parem. Võime tõesti uhked olla, võitlust oli palju ja islandlaste vastu tulime paljudes olukordades miinus viiest miinus ühe peale. Lõpus samuti, aga on nii nagu on, et lõpp läks halvasti. Ei realiseerinud seitsmemeetri karistusviset ja oli libastumine, mille pealt teenisid vastased kiirrünnaku,» analüüsis Musting. «Homne sõltub jõuvarudest ja mängijate taastumisest. Välja võib tuua väravavahi Eston Varuski hea mängu. Kokku 12 tõrjet, esimesel poolajal tegutses ta eriti märkimisväärselt. Samuti saab tõsta esile Hendrik Varuli, kes mitte ainult ei esinenud hästi ründel, vaid panustas ka kaitsesse korralikult. Stanislav Kholodiuk tegi samuti väga korraliku mängu. Meeskonna üle saab uhkust tunda.»