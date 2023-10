Tormis murdunud või hoonele ohtu kujutavate puude puhul ära jää ootama ja parimat pakkumist ootama

Kui puu muutus ohtlikuks juba nädal tagasi ja see nüüdse tormi tõttu lõpuks majale vajub, siis võib olla raske selgitada, et omanik tegi ka päriselt endast kõik oleneva, et seda ohtu ära hoida.

Samuti on hoonete, eriti näiteks suvilate, puhul oluline üle kontrollida, et tormituuled mõnda katusekatet lahti ei kangutanud või hoone fassaadi ei lõhkunud. «Lahti tulnud katuseplekk on tühine kahju, aga kui seda piisavalt vara ei avasta, siis võib sealt mitme nädala või kuu jooksul vihmavett sisse tulla ning selle kahjud on juba märksa suuremad.»

«Oluline on ise oma vara kaitsmise jaoks kõik võimalik ära teha, aga samas tuleks ka julgemalt oma kindlustusandja poole pöörduda erinevate kahjude puhul. Tihti jääb kompensatsioon saamata, kuna ei osata arvata, et kahju kindlustuse alla käib,» märkis Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. «Näiteks on meil kodukindlustuse all ka välisala korrastamine tormikahjude tagajärjel, murdunud puude eemaldamine, garaažile või kõrvalhoonele tekkinud kahjud jne. Samuti katab meie kodukindlustus ka juhtumi, kui surnuaias on langenud puu lõhkunud hauakivi. Võtke julgelt oma kindlustusega ühendust ja uurige järgi.»

Kõige kindlam viis oma vara kaitsmiseks on aga ennetustöö. Enne tormi võiks kindlasti üle kontrollida, et aias olev batuut on kindlalt maa külge kinnitatud, samuti aiamööbel või muud esemed, mis võivad tormiga minema lennata või aias ringi keereldes muud vara lõhkuda. Võimalusel tuleks jälgida, et auto poleks pargitud puude alla. Tormi ajal tasuks vältida väljas liikumist ning telefonide akud võiks olla eelnevalt täis laetud.