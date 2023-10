Põlvalanna igapäevaelu: kaks ametikohta, 16 tunnine tööpäev ja tuhande eurone palk

Üks nendest inimestest on Põlvamaal elav Pille Unt, kes töötab kahe erineva töökoha peal. Tema põhitöökoht on puidutööstuses, kus ta on töötanud juba viis aastat, kuid viimased neli kuud on ta lisaks ka pagaritööd teinud. Unt sõnas, et ta võttis lisatöö, kuna põhikohas jäi tööd vähemaks ning seetõttu vähenes ka sissetulek. Arved vajasid aga maksmist ja maja oli vaja renoveerida, seetõttu kohe kuidagi ilma ei saanud.