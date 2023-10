Rahvamajades on sel nädalal eriti palju üritusi

Valgamaal Lüllemäe kultuurimajas on 21. oktoobril plaanis ettevõtmine "Lövvämi tii umalõ pidolõ". Valga kultuuri- ja huvialakeskuses on väljas näitused "Looming algab Looga" ja "Rahvuslikkuse otsingud" Viljandi Kultuuriakadeemia pärandkultuuri osakonnalt.

Nõuni kultuurimajas on 18. oktoobril lauamängude ja meeskonnamängude õhtu. Otepää kultuurimajas toimub 19. oktoobril koostöös Otepää gümnaasiumi algklassidega kultuurne hommik, õhtul aga meelelahutuslik bingo heategevuslikult eesmärgil. Sangaste kultuurimajas on 21. oktoobril tantsuõhtu ansambliga PS Troika. Tsirguliina rahvamajas on 18. oktoobril lauamängude õhtu väikestele ja suurtele, 22. oktoobril aga hoidiste näitus, võistlus ja müük. Hargla maakultuurimajas toimub 18. oktoobril maalimistuba "Mõeldes metsast" ning tantsuõhtu ansambliga Vana Kallim.