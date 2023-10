MK-etapi ajakava pandi paika

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit sõnas, et arutelude tähtsaim tulemus oli võistluspäevade ajakava lõplik kinnitamine. «Kuna need on nüüd paika pandud, saame alustada detailsemat ettevalmistust, et pakkuda pealtvaatajatele meelelahutuslikku ning talisporti täis nädalalõppu Otepääl.»