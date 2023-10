Võõpsu aleviku elanikud Taivo ja Katrin Unt ütlevad, et nende kodukaev on reostunud ning puhast joogivett nad sealt ei saa.

Põlvamaal väikeses Võõpsu alevikus elav 14-aastane Martin võttis kätte ja kirjutas oma murest lasteombudsmanile, kelleks on õiguskantsler Ülle Madise. Laps kurtis, et kuna tema kodukaev on reostatud, ei ole tal võimalik saada puhast joogivett. Edasi on järgnenud tema koduvalla Räpina ja õiguskantsleri vaheline kirjavahetus, mis on seni päädinud veetünni kohale toomisega.