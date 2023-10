Räpinlanna esindab Eestit noorte Eurovisioonil omaloomingulise looga

Eestit esindav võistluslugu „Hoiame kokku“ on laul sõprusest ja sellest, kuidas kõigil on vaja kedagi, kes hoiaks ja oleks toeks. Laul sündis kahe sõbranna, Arhanna Sandra Arbma ja Rael Laikre koostöös, kui kokku saades tekkis tüdrukutel mõte katsetada laulukirjutamisega. Arhanna loodud on laulu algne viis ja Raeli ülesandeks jäi sõnade kirjutamine.