GALERII ⟩ Võrus paiknevad Ameerika Ühendriikide sõdurid teenisid välja medalid

„Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu jätkub endiselt ning hiljuti olime tunnistajaks hirmsatele terrorirünnakutele Hamasi poolt Iisraeli riigi vastu. Noil murrangulistel aegadel ei saa me kõhelda, vaid peame oma riigi ja liitlaste kaitseks tegema rohkem. Peame toetama Ukrainat senikaua, kuni Ukraina võidab sõja. Me kõik teame, et see on kollektiivne pingutus rahu, vabaduse ja meie ühiste väärtuste nimel. Mul on hea meel teada, et me saame alati loota oma Ameerika sõprade ja liitlaste toetusele nende eesmärkide saavutamisel,“ sõnas kaitseminister Pevkur.