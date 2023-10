VIDEOLUGU ⟩ Inimesele restardi tegemine nõuab julgust ja jõudu

«Me õpetame siin inimestele elustamisoskusi,» sõnas Võru Kagukeskuses elustamist õpetanud Punase Risti vabatahtlik Kätlin Pilt. «Inimesed sageli unustavad ära, mida täpselt peaks tegema, sellepärast kogu aeg, kui on võimalus üle korrata, tuleb seda teha, sest midagi on meeles ja midagi on meelest läinud.»