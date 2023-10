Suur rahvahääletus! ⟩ Südamega tehtud euroteod ootavad sinu häält

Võru tervisekeskus Foto: Arhiiv

«Top 30-sse jõudnud projektide Euroopa Liidu toetuse maht on kokku 331 880 068 eurot – eks suured projektid paistavad ikka enam silma, kuid eriti hea meel, et mõtteviisi muutnud keskkonnaprojektid ja inimesi vahetult mõjutavad sotsiaalvaldkonna projektid on samuti parimate seas esindatud,» ütles RTK toetuste rakendamise osakonna juhataja Tiina Sams.

Konkursi žüriisse kuulusid ettevõtja Indrek Kasela, füüsik, teaduse populariseerija ja telesaate "Rakett 69" juht Aigar Vaigu, telenägu Keili Sükijainen, rahandusministeeriumi esindajana välisvahendite juht Triin Tomingas ning riigi tugiteenuste keskuse esindajana toetuste rakendamise osakonna juhataja Tiina Sams. Žürii hindas esitatud projektide tunnetuslikku mõju ja olulisust konkreetsele valdkonnale, sihtrühmale, piirkonnale ning kogukonnale.

«Žüriile jõudis hindamiseks tugevalt üle saja erineva euroteo. Nendel eurotegudel on alati olnud selge mõju ja panus meie elujärje parandamisesse. Eriti tahan veel rõhutada, et nii mõnigi väga olulise mõjuga eurotegu panustab justnimelt ja peaasjalikult meie inimestesse. Ja see on väga oluline!» kommenteeris žürii tööd Aigar Vaigu.

Saatejuht Keili Sükijainen tõi esile, et talle meeldisid projektid, mis on toonud nähtavat kasu või muutust mõtteviisis: «Minu roll oli seista žürii töös selle eest, et ka nooremate huvid oleks esindatud. Kokku oli saanud sedavõrd meeldiv kamp eksperte, kes üsna ükshäälselt teadsid, millised projektid väärivad edetabelisse pääsu ning on Eestile tõepoolest kasulikud olnud.»