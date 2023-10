GALERII ⟩ Enam kui kaheksasaja lapse peoleviijad said tuge jätkamiseks

Kollektiivide juhte tunnustanud Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla tagasivaatel vähenes koroona tõttu kõige rohkem tantsurühmade arv, kuid varasemast vähem oli ka lauljaid ja kollektiivide juhte. «Loodame, et see oli vaid pandeemiaaegne ehmatus ja kollektiivide arv taastub jõudsalt. Iseenesesest olid väljakud ju tantsijatest ja lauljatest täidetud – vaid konkurents oli seekord oluliselt madalam,» tõdes ta.

Äsja lõppes järgmise üldlaulu- ja tantsupeo kollektiivide registreerimine. «Tulemused olid igati rõõmustavad ning pandeemia mõju enam ei näe. Lisandunud on ka uusi kollektiive ja juhendajaid. Loodame, et see on kaua oodatud tärkamise hetk. Aga peame kogu aeg silmas pidama, missugune võib olukord olla paarikümne aasta pärast - kas meil ikka lisandub piisavalt juhendajaid ning missugused on nende töö- ja palgatingimused, et meil oleks ka järelkasvu,» toonitas sihtasutuse juhataja.