Ootamatu juhtumi tõttu tormasid päästjad Valga haiglasse

Valga haigla juht Apo Oja täpsustas, et kärssama läks üks paljudest hapnikuruumi juhtimiskilpidest. Ta rõhutas, et mingeid plahvatusohtlikke balloone hapnikuruumis ei ole, see on kõigest ruum, kus haigla toodab endale ise hapnikku.