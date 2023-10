USA suursaadik George P. Kent rõhutab, et Ukraina võitleb nii oma vabaduse kui ka meie kõigi kollektiivse julgeoleku kaitseks.

Ameerika Ühendriikide suursaadik George P. Kent viibis sel nädalal Võrus, osaledes USA toel teoks saanud lasteaia Päkapikk remondi pidulikul lõpetamisel. Suursaadiku sõnul on see osa omalaadsest partnerlusest. Samas on suurriik tema kinnitusel valmis kõhklematult toetama oma liitlasi ka sõjaliselt.