Valga valla otsus kärbib mõnegi õpetaja sissetulekut

Õpetajate töötasu võib moodustuda mitmest osast. Üks on palga alammäär, mis on kõigile ühtne, praegu 1749 eurot. Kes võtab endale lisaülesandeid, peaks nende eest saama ka tasu. Üks sellistest on klassijuhatamine. Sellest õppeaastast kehtestas vallavalitsus Valga põhikoolis, mis on üks Eesti suuremaid koole, klassijuhatamise tasuks 150 eurot. Varem oli kool sinna omalt poolt raha juurde pannud ja tasud olid suuremad.