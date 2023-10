Tiit Timberg: väärtustame kogukonna rolli raiete kavandamisel

Kui algselt andis RMK rahvale lihtsalt teada, et meil on nendes metsades kavas teha nii- ja naasuguseid raietöid, siis nüüd kuulame hoolega inimeste arvamusi-ettepanekuid ja võtame neid, kui need on metsakasvatuslikult võimalikud, tööde korraldamisel arvesse. Nii ka Põlvamaa metsade puhul – aastast 2017 oleme praeguseks metsakoosolekuid korraldanud kolmekümnel korral.