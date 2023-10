Võrus rekonstrueeritakse Vabadussõjas võidelnute mälestussammast

Olemasoleva samba betoonalusele paigaldatakse uued graniitplaatidega astmed ning sammas kaetakse samasuguste hallide graniitplaatidega. „Praegune betoonist mälestussammas on värvitud valgeks, mis meie ilmastikus kiiresti määrdub, sammaldub ja koordub,“ kirjeldas tööde vajalikkust Elar Sarik, kes on rekonstrueerimise ideed eest vedanud.

Lisaks paigaldatakse mälestussambale ajaloolise eeskuju järgi valmistatud graniidist vabadusrist. „Võru linnakalmistul asuva Vabadussõjas hukkunute matmispaiga juurde püstitati mälestussammas 1937. aastal, see õhati Nõukogude võimu poolt. Sammas taastati 1988. aastal ning sellele paigaldati metallist rist, kuid see ei olnud esialgse väljanägemisega. Nüüdsete tööde käigus valmistatakse ajaloolise eeskuju järgi uus graniidist rist, millel on kujutatud soomustatud käsi mõõgaga,“ rääkis Sarik.