Tormituulte tekitatud kahju aina tõuseb

«Kui suve lõpus saime öelda, et tormituulte osakaal oli eelmise aastaga võrreldes väiksem ning tegemist oli pigem tavapäraste kodudesse sisse tunginud veekahjude ja äikese poolt põhjustatud elektriprobleemidega, siis möödunud nädal on tormikahjude arvude ja hüvitiste osas rekordilisele 2022. aastale järele jõudnud. Kõigest esimese 24 tunniga registreerisime 52 kahju kogusummas pea 150 000 eurot. Praeguseks on sügistormide juhtumitest teada antud 123 korral ning kahjusumma küündib juba 280 000 euroni ning kasvab pidevalt. Kannatada on saanud paljud sellised kodud, mis ümbritsetud suurematest puudest,» jagas Seesami kodukindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

Sügis toob kahjurekordid

Kindlustaja sõnul kasvas hüvitatud kahjude arv eelmisel aastal 20% ja keskmine hüvitis 23% jäädes 1200€ juurde. Kokku hüvitas Seesam inimestele 200 000 euro eest tormi poolt otseselt põhjustatud kahjusid. Siia hulka ei ole arvestatud aga kaudseid kahjusid, mis tekivad elektrikatkestuste ja voolukõikumiste tõttu.

«Tundub, et sel aastal saame tormide rohke sügishooaja ning arvestades, et need marutuuled, mis puid, mööblit, päikesepaneele ja katuseid just lennutasid, ei jää viimasteks, siis näeme päris kindlalt uusi kahjurekordeid sündimas. Selle aasta seni suurimad hüvitised jäävad 7000 euro juurde. Ühel juhul tegi pahandust suvine keeristorm, mis tõstis lendu aias olevad esemed ning murdis puid, mis eluhoonele kukkudes lõhkusid nii katuse kui ka mõned aknad,» rääkis Gilden.