Portreefilmide konkurss ootab filmiprojekte märgilistest eestlastest

Portreelugude konkursile oodatakse filmiprojekte, mille keskmes on Eesti kultuuriloos märgilised inimesed. Plaanitavad filmid võivad portreteerida juba laiapindse kogemusega tegijaid kui ka noori talente, kelle tegemised on kõnekad oma ajas ja ruumis. Portreefilmidega soovitakse peegeldada erinevaid valdkondi, oodatud on ideed nii teatri- ja kinomaailmast, spordist, teadusest, kirjandusest, meelelahutusest kui ka kultuuri äärealadelt.