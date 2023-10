Nursipalu harjutusväljakut hakatakse laiendama võimalikult kiiresti

«Reaalsus on see, et Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas kestab ja Venemaa oli ja on suurimaks Eesti julgeolekuohuks. Seetõttu on Eesti riigikaitse kiireloomuline tugevdamine vältimatu. Oleme suurendanud kulusid riigikaitsele, soetanud ja soetamas uut relvastust ja laskemoona ning suurendamas nii ajateenijate kui maakaitsjate arvu. Seetõttu on vältimatu ka väljaõppetingimuste parandamine ning üks kriitiline osa väljaõppeks on arendada harjutussväljakuid. Lisaks on ülioluline, et Eesti kaitsmist saaksid siinsetes tingimustes harjutada meie liitlased, nende seas Võrus asuv USA üksus,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.»