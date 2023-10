Põlvamaal päästetud kassipoeg vajab abi

“Reageerisime kohe. Palusime teatajal jääda kasside juurde, kuniks meie vabatahtlikuga kohale jõuame. Kuid kui kohale jõudsime oli teataja koos elus olnud kassipojaga lahkunud ja surnud kassipojad maha matnud. Kuna ellu jäänud kassipoeg oli apaatne, siis ei saanud me jääda surnud kassipoegi üleskavema ja uurima, millesse võisid nad surra, vaid pidime kiiresti kiisubeebile järgi minema, et saaksime kiiremas korras loomaarsti juurde minna,” kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Margit Midro.

Selts palub abi kassibeebi elu päästmiseks ja üleskasvatamiseks, et sellest armsast tegelasest kasvaks terve ja tubli nurrumootor.

PPA pressiesindaja Martin Raid lausus, et eelmisel aastal oli Põlvamaal üks ja Võrumaal kaks looma julma kohtlemise juhtumit. Tänavu on 20. oktoobri seisuga olnud nii Valga- kui Võrumaal üks selline juhtum. Looma julma kohtlemise eest on ette nähtud rahaline või kuni üheaastane vangistus.