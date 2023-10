Päästjate abipalve pani rahva riigi peale vihastama

«Palamuse vabatahtlikud päästjad vajavad toetust,» algas abipave sotsiaalmeedias. «Päästeautode all olevad rehvid on oma töö ära teinud ning uut talve nad enam vastu ei pea.» Abipalve juurde oli lisatud pritsumeeste kontonumber ja sõna «Talverehvid», mis tuleb selgitusse lisada.

Algse postituse all hakkasid levima kommentaarid, mis jagasid inimesed kaheks – need, kes teavad, kuidas MTÜ töötab, ja need, kes ei tea. «Uskumatu, et selliste asjade jaoks Kajal (peaminister Kaja Kallas - toim) ja Võrgul (rahandusminister Mark Võrklaev - toim) raha ei ole!? Täiesti küündimatu riik on meil. Päästjaid peab päästma,» kurtis üks pahane inimene.