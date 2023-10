«Praegu tundub, et oleme välismaalaste valikul pihta pannud,» sõnas Lüütsepp. «Meie eelarve ja rahakoti juures on valikuid keeruline teha, sest otsime ju tegelikult väikese raha eest häid mängijaid. Selleks, et saada kindla kvaliteedi ja garantiiga mehi, oleks vaja suuremat eelarvet.»