Ruuben Kaalep vahetas töö parlamendis elu vastu looduspargis

«Kui ma oleks jäänud karjääripoliitikuks, kes iga nelja aasta tagant pingutab, et valituks saada ning kellel läheks igast eluaastast kolmandik Tallinnas Toompeal istumisele – siis see ei ole see. See ei ole loominguline, see ei ole vaba, see ei ole piisav, et terve elu ära täita,» ütleb kevadel valitud riigikogust kõrvale jäänud Ruuben Kaalep.