Aastate jooksul on lisandunud mitu uut teenust: autoremont, autopesula ja transporditeenus raskeveokitega. Ettevõte laienedes on tööd saanud paljud kohalikud inimesed. On väga oluline, et need teenused on kohapeal olemas ja maapiirkonna inimesed ei pea autoremondiks või autopesuks sõitma kaugemale. Ettevõte on tihti sponsoreerinud kohalikke sündmusi.