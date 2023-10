Sangaste lossi omanikud peavad potentsiaalse investoriga läbirääkimisi

Septembris sai teatavaks, et Valgamaa üks tuntumaid turismiobjekte Sangaste loss läheb võlgade tõttu enampakkumisele. Täpsem põhjus on selles, et Võru firma VPT Varad andis Sangaste Mõis OÜ-le laenu, ent ei saanud seda lubatud ajaks tagasi.

Vahepeal on lossi omanikud kogunevad olukorda arutama. Sangaste Mõis OÜ omanikud on OÜ Rasnia, MTÜ Sangaste Asundused, OÜ Lossihaldus, OÜ SMK Invest ja TPEhitus OÜ. Neist viimased kolm kuuluvad Heiki Moltsaarele, Rasnia osanikud on Aare ja Meelika Muiso, MTÜ Sangaste Asundused kuulub aga Rein Orule. Septembri lõpus ütles Sangaste lossi perenaine Triin Laks, et lossi müük pole kindel. Võimalik on näiteks ka osanikepoolne osakapitali laiendus laenu tasumiseks ja menetluse lõpetamiseks enne reaalset lossi müüki. Ka uus omanik pole välistatud.