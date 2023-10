Võrumaa arenduskeskus tänas laulu- ja tantsujuhte

XIII noorte laulu- ja tantsupeo Võru maakonna kuraatori Kristi Valsi sõnul oli Võru maakonna jaoks seekordne teekond eriti märkimisväärne, alustades sellest, et peo kunstiline juht Pärt Uusberg sai just siit intspiratsiooni teosele „Valgust!“, mille sõnad andsid suvise peo juhtmõtteks „Püha on maa“. Sellest lähtuvalt süttis täpselt neli kuud tagasi Rõuge külje all Viitinas ka peotuli. Vals lisas, et tänusõnu kogu teekonna õnnestumisele kuulub väga paljudele ja palus kohalolijatel soojad tänusõnad edastada ka kõigile neile, kes ei saanud eilsest tänusündmusest osa võtta.