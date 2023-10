Pühapäevane ilm tuleb vaikne ja pilvine

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu pühapäeva pilvisus tihenema. Lörtsi- ja vihmasadu levib edelast kirdesse, mandril tuleb sekka ka lund. Vastu hommikut sajuhood harvenevad ja paiguti tekib udu. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, läänerannikul puhanguti kuni 20 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, rannikul tuleb kuni 6 kraadi sooja. Lörtsi- ja lumesajus teeolud halvenevad.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 5–8, puhanguti kuni 12 m/s. Hommikul tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Enne keskööd jõuab kohale lörtsi- ja lumesadu, mis läheb pärast keskööd üle vihmaks. Hommikul sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.