Põlvamaalt raskes seisus leitud kassipoeg kosub vaikselt

Eelmisel reedel jõudis ELSi teade, mille kohaselt leiti Põlvamaalt vanast suitsusaunast kolm väga noort kassipoega. Kahjuks kaks neist olid juba surnud ja kolmas apaatne. Selts kiirustas kohale, et uurida, mis on kiisudega juhtunud ja ellujäänud kassipoega aidata.

ELSi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu lausus pühapäeva hommikul, et kassipoja seisund paraneb ja tundub, et kõik läheb hästi. «Annetusi on praeguseks laekunud veidi alla 500 euro. Kuna tundub, et kassipoeg paraneb kiiremini, kui alguses arvati, siis tõenäoliselt arve nii suur ei tule, kui loomakliinik ennustas. Kuid kulud jäävad siiski üle 500 euro. Kuna tegemist veel väga väikese kassipojaga, kes peaks olema veel ema hoole all, siis mõne päeva hoiame pingsalt ta tervisel silma peal.»