Kuidas lahendada riigikogus jätkuv patiseis?

See on parlamendipoliitikute professionaalsuse küsimus. Mul on väga raske uskuda, et keegi kuskilt kõrvalt, on see ekspertkogu või kohtusüsteem, hakkab lahendama parlamendi tupikseisu. Meeldib meile või mitte, kuid obstruktsioon on parlamendi töö osa. Ainus võimalus on vastastikku suheldes sellest välja tagurdada.