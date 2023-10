Valga matusebüroo pani ruumid müüki

Kuulutuses on kirjas, et Valgas Tartu tänava ääres on müüa kahel korrusel asuv ärihoone üldpinnaga 606,2 ruutmeetrit, millest umbes 150 ruutmeetrit on võimalik kasutada elamispinnana. Praegu tegutseb hoones matusebüroo Sinilill, mis jätkab tegutsemist kinnistu võõrandamiseni. Uuel omanikul on soovi korral võimalik sama tegevust jätkata ning osta ära ka olemasolev spetsiaalne eritehnika ja -seadmed.

Sinilill on Valgas tegutsenud mitukümmend aastat. Firma juhatuse liige Rando Rimm lausus, et tegu on pigem siiski vaid hoone müügiga. «Seal on mitmesugused variandid, aga pigem on see hoone müük. Võib-olla tasub minna väiksematele pindadele. Kuussada ruutmeetrit – seda on meile liiga palju, hoonet peab ju üleval pidama, kütma.»