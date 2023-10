Ülekaaluliste laste arv kasvab Eestis aasta-aastalt. Tervise arengu instituudi viimased andmed näitavad, et juba iga viies 11–15-aastane noor on rasvunud. Laste ja noorte ülekaaluepideemia on tõsine proovikivi kogu ühiskonnale ning võrreldes paljude teiste tõsiste hädadega – nagu näiteks vaimse tervisega kimpus noorte hulk – jääb kergesti ka inimestele silma.