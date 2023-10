Valgas linastuv film räägib Rail Balticust

«Trail Baltic. Väljasõit rohelisse» on Marianne Kõrveri ja meedialabori Levila raudteefilm. Lõik sai alguse aastal 2020. Vaidlused Rail Balticu üle jagasid Eesti kaheks. Ühel pool olid inimesed, kes ütlesid, et nad tahavad sõita rongiga Berliini või Riiga. Nad ütlesid, et rong on loodussõbralikum kui maantee ning et Eesti vajab seda raudteed.