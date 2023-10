Iga kolmas eestlane plaanib lähiajal osta elektriauto

12 protsenti lähima 2–3 aasta jooksul ja 15 protsenti lähema 4–5 aasta jooksul. Elektriauto ostu plaanib teha 6–10 aasta pärast 15 protsenti vastanutest ning 10 või enama aasta pärast plaanib osta elektriauto 16 protsenti vastanutest. Uuringust selgub ka, et kolmandik vastanutest ehk 33 protsenti ei plaani endale kunagi elektriautot soetada.

Lähima viie aasta jooksul plaanitakse elektriauto ostu kõige enam vanusegruppides 18–29 ja 30–39, mõlemas 39 protsenti. Mida eakam vanusegrupp seda väiksem on tõenäosus elektriauto ostuks.

Kui Põhja-Eestis ehk Harjumaal plaanib elektriauto ostu lähima viie aasta jooksul 44 protsenti vastanutest, siis Lõuna-Eesti ehk Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Viljandi-, Valga-, ja Võrumaa elanike seas on sama näitaja poole väiksem. Mitte kunagi ei plaani Põhja-Eestis tänaste plaanide kohaselt elektriautot neljandik vastanutest ja Lõuna-Eestis 38 protsenti vastanutest.

Mulluste andmete kohaselt, Eesti elektriautode osakaal uutest autodest oli 3,4 protsenti, siis Lätis oli sama protsent 9 ja Leedus 7. Lähima viie aasta jooksul plaanib Leedus elektriauto osta 31 protsenti inimestest, 6–10 aasta perspektiivi sihivad elektriauto ostu 20 protsenti inimestest ning enam kui kümne aasta pärast 21 protsenti elanikest. Tänase seisuga elektriauto ostu mitte kunagi kaaluvate inimeste osakaal on Leedus 25 protsenti.

"Kui mullusest uute autode müügist moodustasid elektriautod 4 protsenti, siis tänavu septembris tõusis elektriautode müügi osakaal uutest autodest Eestis 8 protsendini. See on selge indikatsioon sellest, et elektriautod muutuvad lähiaastatel Eestis väga kuumaks, nii ka Norstati poolt läbiviidud uuringust selgub," kommenteeris Citadele liisingu juht Rainer Moppel. Lisaks suunab tema sõnul ka valitsuse planeeritav automaks Eesti autoostjaid väga selgelt elektriauto ostmise suunas, mistõttu võib lähitulevikus oodata suuremat huvi elektriauto soetamise vastu.