Omavalitsused saavad hoonete soojustamiseks 40 miljonit eurot

„Taotlusvooru kaudu on kohalikul omavalitsusel, omavalitsusest sõltuval üksusel või omavalitsusega ühise valitseva mõju all oleval üksusel võimalik olenevalt individuaalsest, omavalitsuse tulukusest sõltuvast toetusmäärast, taotleda toetust kuni 1 680 000 eurot ühe rekonstrueeritava hoone kohta“, ütles Zolin. „Ühe omavalitsuse kohta on võimalik olenevalt omavalitsuse suurusest esitada üks-kaks taotlust“. Taotlusi saab esitada kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on toetus mõeldud ühelt poolt omavalitsusi abistama, et valla- ja linnahooned saaksid energiasäästlikumaks ning kohalikele inimestele oleks võimalik avalikke teenuseid osutada tänapäevastes tingimustes. „Teiselt poolt saavad ehitusfirmad tööd, 40 miljonit eurot suundub läbi rekonstrueerimistegevuse otse ettevõtlusse,“ lausus rahandusminister. „Riigil tuleb just tänastes keerulistes finantsoludes kohalikke investeeringuid igati soodustada, see toob omavalitsustele tulu ja aitab majandust elavdada.“