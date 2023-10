Võrumaa haridusfestival püüab igas eas õppijaid

"Tänasest on avalik festivali programm, kus saab tutvuda kõigi kuue festivalialaga," ütles Võrumaa arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv. "Erinevalt paljudest haridus- ja karjääriüritustest ei ole HaridusFest suunatud ainult noortele, vaid igas eas õppijatele kuni pensionärideni välja," ütles ta.

Esinejate hulgas on nii Teadusvõistluse "Rakett69" 13. hooaja parima tüdruku tiitli pälvinud Annika Tilga, koolitaja ja mälutreener Tauri Tallermaa, tuntud laulja ja pärimuskultuuri hoidja Mari Kalkun kui paljud teised. Samuti toimuvad erinevad praktilised töötoad ning saab tutvuda paljude täiendkoolituste ning edasiõppimise võimaluste kohta.

Haridusfestivali inspireeris korraldama Kagu-Eesti elanike madal haridustase, sest statistikaameti andmetel on Võru maakonna tööealisest elanikkonnast ligi 33 protsenti ilma erialase hariduseta, mis on oluliselt kehvem näitaja kui Eestis keskmiselt, mis on 26 protsenti.