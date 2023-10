Teismeline alandas ja peksis endast nooremaid, politsei alustas kriminaalmenetlusega

Murelik ema tegi sotsiaalmeediasse mureliku postituse. «Mis toimub Tõrvas, emad ja isad? Mis paneb ühte 15-aastast poissi kahte last laste ees põlvitama, alandust taluma, korduvalt rusikatega peksma endast kolm aastat nooremat last? [...] Mitte ükski vanem ei peaks sellise käitumise peale oma last kaitsma ja hoiatama pekstud lapse vanemat «meil on advokaat», vaid leidma lahenduse. Ülimalt kurb.» Postituse tegija on ühe kahest nahutada saanud lapse vanematest. Kuna asjasse sekkus politsei, siis palusid nad selle postituse eemaldada. Intsident leidis aset Sõpruse tänava pargis.