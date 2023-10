Tõrva kooli direktor Maarja Kallis kinnitas, et koolipered on uue juhi väga hästi vastu võtnud.

Ala, Hummuli ja Riidaja põhikooli liitmisel loodud Tõrva kool alustas tegevust juba 1. septembril, kuid uue õppeasutuse kodulehe valmimine on venima jäänud. Koolijuht Maarja Kallis lubas, et see saab avalikuks hiljemalt järgmisel nädalal.