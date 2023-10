Rõuge vallavanem Britt Vahter põhjendas müügiotsust asjaoluga, et pärast kooli ja lasteaia tegevuse lõpetamist hoones ei olnud sellel enam kasutust. «Vallavalitsuse ning volikogu majandus- ja arengukomisjoni ning volikogu arutelude tulemusel otsustati hoone müüa, et see ei jääks tühjalt seisma,» sõnas Vahter.