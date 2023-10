«Tegelikult polnud mu enesetunne seal parim, aga sain sealt maksimumpunktid, mis on Eesti naiskonnale olümpiareitingus väga olulised,» tõdes Lõiv intervjuus ERRile.

Lõiv tõdes, et suur töö on juba Pariisi olümpiamängude pileti nimel tehtud, ent uuel hooajal on kindlasti vaja osa võtta kahest Brasiilias toimuvast MK-etapist.