Kaitseministeerium maksis 1,35 miljoni euro eest häiringutasusid

«Häiringutasu on aegade suurim ja soovime sellega leevendada harjutusväljade mõju elukeskkonnale,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur, kelle sõnul ei ole küll mõistetavalt võimalik rahaga katta kõiki polügoonidega kaasnevaid mõjusid, ent see on oluline abi omavalitsustele, tegemaks kogukondadele vajalikke investeeringuid.