Erni Ajaots: kutseharidus muutub üha populaarsemaks

Valgamaa kutseõppekeskus alustas tänavu kooliaastat kõigi aegade suurima õpilaste arvuga, andes sel õppeaastal haridust ligi 1100 õppurile. Eelmisel aastal oli see arv ligi 850, aasta varem õppis meie juures aga alla 700 õpilase. Millest need arvud kõnelevad?

Esiteks aina suuremast mõistmisest, et kutseoskuste või keskhariduseta on tänapäeva tööturul raske hakkama saada. Praegu on Eestis 25–34-aastaseid keskhariduseta inimesi kümme protsenti elanikkonnast. 15 protsenti 15–19-aastastest noortest omandab kutsekeskharidust, kuid see arv võiks olla suuremgi, sest tööturul on kutseoskuste järele suur nõudlus. Kiires muutumises maailm, tööülesannete iseloom ja tehnoloogia loovad järjest suurema vajaduse nii oskusteabe kui elukestva õppe järele, et ametioskused püsiksid ajakohased ning areneksid edasi.