Maarja Randväli: koos kõndida on ühtaegu nii tore kui ka tervislik

Üks lihtne abinõu, et nii füüsilise kui vaimse tervise probleeme ennetada ja leevendada, on kõndimine. Kõndides väheneb südame-veresoonkonnahaigustesse jäämise risk. See vähendab vererõhku, vööümbermõõtu ja kehakaalu. Samuti aitab see toime tulla emotsionaalse stressiga. Eriti tore on kõndida koos. Uuringute järgi on jalutusgruppides osalejatel pärast kõndimist rahulik enesetunne, hea meeleolu ja vähem üksindustunnet.