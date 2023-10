Palgalõhet tunnetab 39% töötajatest

Tööportaali CV.ee läbiviidud uuringust selgub, et 63% küsitlusele vastanud töötajatest tunnetavad palgalõhet eri osakondade vahel ilmnevate ebamääraste palgatasemete tõttu. Töötajate vastuste põhjal kolmveerand tööandjatest probleemi lahendamiseks midagi ette võtnud ei ole.

Kolmanda kvartali tööturu-uuringu tulemused näitavad, et palgalõhe on endiselt aktuaalne teema ning selle esinemist ettevõttes tunnetavad ligi 39% vastanud töötajatest. 19% vastanutest palgalõhe esinemist märganud ei ole ning 41% pole selle teemaga kursis.

«Võib eeldada, et töötajad, kes pole kursis palgalõhega nende ettevõttes, võivad olla mitteteadlikud kolleegide töötasudest ning seetõttu ei osata ka võrrelda enda palka teiste omaga. Teisalt võib loomulikult leiduda ka neid, keda see teema ei kõneta või ei tunneta selle osas probleemi,» sõnas CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Töötajate meelest suureneb palgalõhe tööstaaži pikkuse ja soolise erinevusega. Ligi veerand töötajatest tunnetab, et just pikaaegne töösuhe annab samal ametikohal töötades kõrgema palga eelise. Välja tuuakse ka sooline ebavõrdsus naiste ja meeste palkade erinevuse osas (22%). Viimast põhjustavad peamiselt karjäärist eemal oldud pikk aeg sünnitus-ja raseduspuhkuste tõttu.

Palgalõhet tunnetanud töötajatel kõrgeid ootusi oma tööandjatele ei ole, sest siiani pole palgalõhe kaotamiseks võetud nende arvates ette mitte midagi (75%). Siiski toob kümnendik vastanutest välja, et ettevõttes tehakse mõned korrad aastas palgaülevaatusi ning proovitakse luua läbipaistvamat palgasüsteemi, et palgalõhet kuidagigi vähendada.

Töökeskkonna arengusse ja sisesüsteemide loomisesse investeerimine kannab igal juhul vilja, sest töötajate sõnul leidub ka tööandjaid, kes on suutnud palgalõhet oma ettevõttes ära hoida tänu konkreetsetele muudatustele.

Töötajad, kes vastasid, et ei ole palgalõhet ettevõttes tunnetanud, toovad välja, et naiste ja meeste vahelised võimalused nende ettevõttes on võrdsed (43%).