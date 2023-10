Vanemuise kontserdimaja saab uue juhi

Kertu Orro tänas Vanemuise kontserdimaja kauaaegset juhti Kulvo Tamrat. "Minu sügav kummardus ning tänu kuuluvad Kulvo Tamrale, kes on panustanud väga kaua ja tulemuslikult Vanemuise kontserdimaja tegevusse. Kontserdimaja on olnud Eesti Kontserdi pereliige 25 aastat. Kogu selle veerandsaja aasta jooksul on just siin seistud hea selle eest, et Lõuna-Eesti publiku ette jõuaks suurepärane muusika ning kontserdielamused oleksid täiuslikud. Selle ajaga on kontserdimajast saanud Lõuna-Eesti muusikaelu lipulaev ning ka uue juhi käe all jätkab ta kultuurivaldkonna edendamist kindlal suunal," ütles Orro.