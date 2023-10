VIDEOLUGU ⟩ Tikkiv melanhoolik näitab Võrus oma mälestusi

«Kuna minu jaoks on loometöö pidev protsess, siis ei teagi tegelikult, mida ateljeest näitusesaali kaasa võtta – kogu aeg töö käib,» tutvustas Maryliis Teinfeldt-Grins oma näitust. «Nagu siin näha, on mõned tööd asetatud põrandale, siin on ka palju poolikuid. Arvan, et see ongi selline hea viis, kuidas näituse külastaja kaasata mõtlema, et kunstniku töö ei saavuta oma õiget küpsusastet näitusel.»