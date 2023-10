Kõige parem linnapuu on pärn, mis talub hästi saastatud õhku ja kui selle lehed jäävadki sügisel riisumata, kõdunevad need kevadeks ära. Samas nõuab puude istutamine eriteadmisi. Tänavapuu istikud peavad olema suuremad kui koduaedade taimed, siis ei saa need nii kergesti vigastusi. «Kui puu hakkab välja näitama, et midagi on viga, võib olla juba hilja ja ta hukkub,» selgitas Zimmer.