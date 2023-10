Põlvamaa talunik puhus suletud poele elu sisse

Kuigi võiks eeldada, et Põlgaste küla elanike heaolu eest seisev Raido Semm (32) on seal ka sündinud, kohalikus lasteaias ja koolis käinud, on ta pärit hoopis Puskaru külast, mis jääb Kanepi valla ühest suuremast asulast ligemale viie kilomeetri kaugusele. Põlgaste ja Puskaru vahel on aga Sõreste küla ja Sinikalda talu, kuhu noor mees tuli koduväiks. Koolis käisid nii Semm kui ta elukaaslane Kärol Lõiv Põlvas.