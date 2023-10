Marek Kiik, Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht:

«Külmemate ilmadega kiputakse ahjusid liiga suure koguse puude või tiheda järjestikuse kütmisega üle kütma. Igal kütteseadmel on aga piir, millest alates hakkab kuumus ahju rikkuma või kuumeneb see kohati nii üle, et süütab ümbruse. Tihti tuleb ette, et küttematerjali ladustatakse ahju kuumenevate osade vastu või jäetakse küdeva koldesuu ette, kus säde võib selle süüdata.